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FOGGIA ATAF Trasporto pubblico, 1,1 milioni di euro ad ATAF per garantire il servizio

Le risorse derivano dai contributi regionali previsti dalla normativa pugliese a sostegno delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico

Trasporto pubblico, 1,1 milioni di euro ad ATAF per garantire il servizio

Foggia, ATAF - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia ha impegnato la somma di 1 milione e 100 mila euro in favore di ATAF Spa, la società partecipata che gestisce il trasporto pubblico locale cittadino.

Le risorse derivano dai contributi regionali previsti dalla normativa pugliese a sostegno delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico e consentiranno di assicurare la continuità operativa dell’azienda in attesa dei trasferimenti regionali.

La somma è stata autorizzata per far fronte a esigenze gestionali e organizzative considerate indifferibili dall’amministrazione comunale. Contestualmente è stato disposto l’accertamento della medesima cifra sul capitolo di entrata relativo ai contributi regionali.

ATAF rappresenta il principale soggetto gestore del trasporto urbano cittadino e l’intervento finanziario punta a garantire la regolare erogazione del servizio a favore dell’utenza foggiana.

A cura di Giovanna Tambo.

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