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Home // Cronaca // Vieste e Procura di Foggia insieme contro l’abusivismo edilizio: approvato il protocollo per accelerare le demolizioni

VIESTE PROCURA Vieste e Procura di Foggia insieme contro l’abusivismo edilizio: approvato il protocollo per accelerare le demolizioni

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla Procura foggiana per garantire una maggiore uniformità nelle procedure di abbattimento delle opere abusive

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIESTE – Rafforzare il contrasto all’abusivismo edilizio attraverso una collaborazione diretta tra amministrazioni locali e autorità giudiziaria. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa approvato dal Comune di Vieste con la Procura della Repubblica di Foggia, uno strumento che punta a rendere più efficace l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e dei provvedimenti giudiziari relativi agli immobili realizzati abusivamente.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla Procura foggiana per garantire una maggiore uniformità nelle procedure di abbattimento delle opere abusive presenti sul territorio provinciale. Il protocollo nasce dall’esigenza di superare le difficoltà operative che spesso rallentano o impediscono l’esecuzione delle demolizioni, soprattutto in presenza di immobili sottoposti a sequestro o interessati da procedimenti giudiziari complessi.

Secondo quanto previsto dall’intesa, Comune e Procura collaboreranno nella raccolta delle informazioni tecniche, nella verifica dello stato degli immobili, nella programmazione degli interventi e nella gestione delle procedure amministrative necessarie all’esecuzione delle demolizioni.

L’obiettivo è rendere più rapido il passaggio tra la definizione dei procedimenti giudiziari e l’effettiva rimozione delle opere dichiarate abusive, riducendo il rischio che i provvedimenti restino inattuati per anni.

Particolare attenzione sarà dedicata al coordinamento tra uffici tecnici comunali, polizia locale e autorità giudiziaria, attraverso uno scambio costante di dati e aggiornamenti sulle singole pratiche.

Per Vieste il tema dell’abusivismo edilizio assume una rilevanza particolare in ragione della forte pressione urbanistica e turistica che caratterizza il territorio. La tutela del paesaggio, delle aree costiere e delle zone sottoposte a vincoli ambientali rappresenta infatti uno degli aspetti più delicati della gestione del territorio.

L’amministrazione comunale evidenzia come il protocollo possa contribuire a rafforzare la legalità urbanistica e la salvaguardia del patrimonio ambientale, assicurando una maggiore efficacia nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

L’accordo si colloca inoltre nel quadro delle politiche nazionali e regionali finalizzate alla prevenzione del consumo illegale di suolo e alla tutela del paesaggio, temi che negli ultimi anni hanno assunto una crescente centralità nel dibattito pubblico.

Con l’approvazione del protocollo, Vieste entra quindi nella rete dei comuni che collaborano direttamente con la Procura di Foggia per l’attuazione delle demolizioni, rafforzando gli strumenti di contrasto all’edificazione abusiva e promuovendo una gestione più efficace del territorio.

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