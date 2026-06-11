VIESTE – La tutela del Pizzomunno e della falesia che domina una delle spiagge più conosciute della Puglia entra ufficialmente tra le priorità dell’amministrazione comunale. La Giunta comunale di Vieste ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico regionale destinato agli interventi di contrasto all’erosione costiera e di ripristino della naturale dinamica delle coste, candidando il progetto di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso prospiciente il celebre monolite simbolo della città.

La decisione è contenuta nella deliberazione n. 168 del 10 giugno 2026, adottata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Nobiletti nell’ambito delle opportunità di finanziamento previste dal Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. L’intervento rientra nella Priorità 2 “Economia Verde”, dedicata alla mitigazione del rischio da erosione costiera nelle aree caratterizzate da costa alta.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è intercettare risorse regionali per realizzare opere di consolidamento e protezione di un tratto particolarmente delicato del litorale viestano, soggetto da anni agli effetti dell’azione erosiva del mare e degli agenti atmosferici. Il progetto riguarda infatti il costone roccioso prospiciente il Faraglione Pizzomunno, monumento naturale che rappresenta una delle immagini più riconoscibili dell’intero Gargano e dell’offerta turistica pugliese.

Negli ultimi anni il tema della sicurezza delle falesie e della conservazione delle coste alte è diventato sempre più centrale nelle politiche territoriali regionali. L’innalzamento dell’intensità degli eventi meteorologici, l’azione continua del moto ondoso e i fenomeni di dissesto geomorfologico stanno infatti aumentando la vulnerabilità di numerosi tratti costieri.

In questo contesto la Regione Puglia ha avviato una specifica misura finanziaria finalizzata alla mitigazione del rischio da erosione costiera, mettendo a disposizione risorse dedicate ai comuni costieri interessati da situazioni di particolare criticità. L’avviso punta a sostenere progetti capaci di coniugare sicurezza, tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio paesaggistico.

Per Vieste il Pizzomunno rappresenta non soltanto un bene naturale di straordinario valore, ma anche un elemento identitario fortemente legato alla storia e all’immagine della città. Il monolite calcareo alto oltre venti metri è da sempre uno dei principali attrattori turistici del territorio e costituisce uno dei luoghi più fotografati della costa adriatica.

Con l’approvazione dell’atto, la Giunta ha provveduto anche alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e all’approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, passaggio indispensabile per la partecipazione al bando regionale.