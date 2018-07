Alimentart, tutto il buono e il bello di Vico del Gargano

Di:

Vico del Gargano, 11 luglio 2018. I sapori, quelli veri; e poi i laboratori artistici e gastronomici per bambini e adulti, le visite guidate, le mostre fotografiche, i concerti e la straordinaria bellezza della statua restaurata di San Valentino: Vico del Gargano, con “AlimentArt”, il 14 luglio vivrà un sabato speciale, ricchissimo, grazie alla manifestazione organizzata dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), con il patrocinio dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. L’evento, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, prenderà il via sabato 14 luglio alle ore 18 con molte e differenti attività: in Piazza Castello, partirà il percorso con visita guidata gratuita nel centro storico, alla scoperta del Vicolo del Bacio e della Statua di San Valentino; sempre alle 18, apertura del Laboratorio di assaggio di olio ed erbe aromatiche al Trappeto Maratea, dove sarà visitabile anche la mostra fotografica su “Gli Agrumi di Vico e Rodi dall’800 a oggi”; allo stesso orario, nella Chiesa dell’Annunziata, apertura della mostra fotografica “Il centro storico con i miei occhi”.

I LABORATORI. Alle ore 19, “AlimentArt” proseguirà con l’apertura di tre diversi laboratori: il primo, che resterà aperto fino alle 22 a cura del fumettista Marco Lepore, sarà dedicato ai bambini che potranno disegnare e mettere in mostra le loro opere; il secondo, “La Puglia a tavola” a cura dell’azienda agricola Vitillo Grazia, sarà un laboratorio gastronomico; il terzo, curato dall’Auser Nuova Vita, sarà incentrato sulla pasta fresca tipica del Gargano.

MUSICA, ARTE, PROIEZIONI. Alle ore 20, la Chiesa di San Nicola ospiterà il concerto di chitarra di Andrea Corongiu. Alla stessa ora, nel Trappeto Maratea, comincerà lo spettacolo musicale de “Il Duo Novembre e le Ragazze, Michele Iacovone e Pep Pop. Alle 20.30, la lettura di poesie a cura di Nicola Angelicchio, Grazia Altilia e Michele Perna, con intermezzo musicale del duo chitarra e violino composto da Vanessa Di Fine e Rocco Tavaglione. Dalle ore 21.30, in via San Giuseppe saranno proiettati i filmati sul territorio, le tradizioni e le produzioni di Vico del Gargano.

L’ESTATE VICHESE. Il concerto di Marco Masini il 18 luglio, il paese-palcoscenico fino al 4 agosto con “Voci per Vico”, il Premio Gargano di Giornalismo: quelli elencati sono solo alcuni degli appuntamenti dell’Estate Vichese 2018. Il cartellone degli eventi che animeranno Vico del Gargano fino al prossimo 9 settembre conta circa 70 date con musica, mostre, sport, teatro, fede e cultura. L’estate vichese si è aperta con mostre ed eventi dedicati ad Andrea Pazienza. Fino al prossimo 2 settembre, la Stazione di San Menaio ospiterà la mostra sulle “Locandine” d’arte del geniale artista al quale è dedicato il lungomare. Dal 15 luglio al 4 agosto, con la seconda edizione di “Voci per Vico”, il paese dell’amore diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con 20 date e 12 spettacoli di musica, teatro, danza e burattini di livello internazionale, impreziositi dalle performance di musicisti, attori, poeti, artisti e cantanti apprezzati in tutto il mondo. Grazie all’impegno della Confraternita dei Carmelitani scalzi, la Festa della Madonna del Carmine il 18 luglio offrirà il concerto di Marco Masini: il cantante fiorentino sarà sul palco di Piazza Croci alle ore 21.30.