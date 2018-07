Centinaia di bambini festanti inaugurano il nuovo parco giochi al castello

Di:

Manfredonia, 11 luglio 2018. Un incredibile ed entusiasmante momento di festa quello dell’inaugurazione del nuovo parco giochi adiacente il castello di Manfredonia. A tagliare il nastro che circondava l’area, i veri protagonisti dell’evento: una marea di centinaia di bambini festanti ed esultanti che hanno preso letteralmente d’assalto i giochi.

Presenti all’iniziativa, un emozionato Sindaco con accanto la sua Giunta, il presidente E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l. Roberto Garavaglia ed i vari sostenitori del progetto.

“Il parco giochi torna ad essere punto di rif­erimento dei nostri bambini e delle famiglie sipontine che po­tranno così trascorr­ere ore in tot­ale serenità e diver­timento”, ha commentato il primo cittadino. “Lo stato di fatiscenza in cui versava l’area, letteralmente distrutta dai vandali, era ormai insostenibile e non ho potuto fare a meno di attivarmi per gli interventi necessari per ripristinare i giochi e ridare così decoro alla villa comunale al fine di rendere la città maggiormente attrattiva e vivibile”.

“Interventi che – continua Angelo Riccardi – sono stati resi possibili grazie ad un fan della nostra città, Roberto Garavaglia della ETA, che ha finanziato la ristrutturazione dell’area con il recupero e l’ammodernamento di vecchi giochi e l’acquisto di giochi nuovi e che si è occupata della sostituzione della sabbia con la più igienica pavimentazione in gomma. Ringrazio inoltre di vero cuore per aver collaborato al progetto Saem Impianti srl, Meccanica Industriale di Romolo Di Nunzio, AM Impianti, Collicelli snc e Spagnuolo Ecologia. Ringrazio anche la ditta Gianni Rotice che, a titolo gratuito, si è occupata dei lavori preparatori per l’allestimento del parco giochi”.

L’inaugurazione è stata allegramente animata dallo spumeggiante e preparatissimo staff di Party con Gheghè, che ha intrattenuto con musica, maxi bolle e mascotte i bambini, i quali hanno ricevuto coloratissimi palloncini generosamente offerti dalla Nuova Pirotecnica di Manfredonia di Ivan Pagano.

Il sindaco, che volutamente con gli assessori ha preferito fare un passo indietro durante l’evento per lasciare spazio ai piccoli sipontini, ha evidenziato come la nuova aerea sia dotata anche di un’altalena per disabili in modo tale da rendere tutti, ma propri tutti i bambini della città liberi di divertirsi.

Per quanto riguarda la protezione del parco da eventuali attacchi di vandali, il primo cittadino ha affermato che il parco giochi è il primo luogo dove si impara e si realizza quel senso civico che crea comunità civili e confida nel rispetto della cosa comune. “Quando manca questo rispetto – ha sottolineato Riccardi – vuol dire che abbiamo fallito tutti, come cittadini e soprattutto come genitori”.

MTV – Ufficio di Staff del Sindaco – Città di Manfredonia