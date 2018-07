Ex lsu indignati per volantino Cgil

Buongiorno. Si, sono io, una delle lavoratrici ex lsu Una delle 18 mila che ieri in tarda serata ha avuto un colpo al cuore nel vedere umiliata tutta la nostra categoria. Noi ex lsu e appalti storici Lavoriamo anche senza stipendio perche abbiamo un cuore troppo grande. Lavoriamo senza stipendio Perchè nelle scuole ci sono i nostri piccoli, figli e nipoti. Lavoriamo senza stipendio perché siamo persone per bene oneste e speranzose che la giustizia prima o poi faccia il suo corso, e poi…Lavoriamo senza stipendio soprattutto perchè da sempre paghiamo una tessera al sindacato che ha armi e leggi per poterci tutelare e differendere … invece! ? Ci siamo viste tradite nella dignità e nell’orgoglio proprio da chi ci doveva tutelarci .

La Cgil ha deciso una nuova forma di lotta “chiedere l’elemosina”-

Una raccolta alimentare per chi non prende da mesi lo stipendio è un’umiliazione insostenibile , vorrei sapere che cosa è scattato nella testa di chi ha pensato una cosi grande cattiveria nei confronti di chi da 20 anni è schiavo di un sistema marcio e da venti anni LOTTA a testa alta per avere giustizia dignita lavorativa e diritti rispettati. Sapiate che, mi spiace molto per le mie colleghe rappresentanti sindacali che ci hanno sempre messo la faccia ci hanno dato forza ci hanno capito consolato aiutato si sono sempre esposte in prima persona perché ci credevano piu di noi che saremmo arrivate a una giusta conclusione di questa assurda vicenda. Loro sono le vere sindacaliste ,loro fanno il vero sindacato. Dico invece alla dirigenza e a chi ha pensato e deciso nella cgil quell assurdo volantino. .. Fatevi un esame di coscienza e smetete di strumentalizzare il dolore altrui c’è un limite a tutto i lavoratori non sono scemi e questa volta avete veramente esagerato voi come la politica che rappresentate . Voi che di sinistra dovevate essere la garanzia del popolo e dei lavoratori vi siete trasformati nel peggior nemico da tenere rigorosamente alla larga. Non sapete ,con le vostre belle auto e le vostre magliette firmate piu aiutare nessuno e per questo ritengo che non abbiate piu la mia delega a rappresentarmi come lavoratrice , come cittadina e nemmeno come donna e mamma anzi ,credo di non sbagliare se dico che voi non rappresentate piu nessuno di noi ex lsu e appalti storici .