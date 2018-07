Femca Cisl “Sisecam azienda leader in Italia e nel mercato internazionale”

Di:

“Gli elementi di forza sono rappresentati dalla competenza delle maestranze e dalle tecnologie all’avanguardia nella lavorazione del vetro piano, che possono fare della ‘Sisecam’ una azienda leader in Italia e nel mercato internazionale per la produzione del vetro piano.” E’ questa la riflessione di Egidio Ondretti Segretario Generale della Femca CISL di Foggia, che sottolinea l’importanza della storica acquisizione della ‘Manfredonia Vetro’ avvenuta lo scorso 5 luglio da parte della Sisecam Flot Glass Italy, società controllata dalla multinazionale Sisecam.

“La svolta positiva per il futuro del sito più importante del sud Italia per la produzione del vetro piano si è finalmente concretizzata – scrive Ondretti in una lettera aperta rivolta ai vertici aziendali, alle maestranze ed ai colleghi impegnati nelle difficili trattative sindacali – Sono stati quattro anni di impegni sindacali nei quali le OO.SS. federazioni di comparto, le segreterie del territorio e le segreterie nazionali hanno dimostrato un elevato senso di responsabilità, costituendo e partecipando ai tavoli sindacali con le istituzioni ed avendo un unico obbiettivo: quello di mantenere in vita la possibilità che il sito di Manfredonia potesse tornare a produrre con tutta la sua forza lavoro.

Gli elementi di forza sostenuti da sempre dalle OO.SS. sono sia la competenza delle maestranze, che la Sisecam avrà modo di apprezzare nella ripartenza dell’attività lavorativa, sia la certezza che il sito possa competere nel mercato del vetro piano nazionale ed estero, portando in dote delle tecnologie all’avanguardia nella lavorazione del vetro piano, legate entrambe a ciò che si può definire il cuore dell’attività di settore quale è il ‘forno fusorio’.”

“Il buon esito della vicenda dell’ex ‘Manfredonia Vetro’ dimostra l’importanza della concertazione e testimonia che aver seguito giorno per giorno, passo dopo passo le sorti dell’azienda, ma soprattutto dei lavoratori, ha portato al risultato sperato: la salvaguardia dei posti di lavoro – rimarca Carla Costantino, Segretario Generale della CISL di Foggia – Le relazioni industriali saranno fondamentali, ora, per programmare una attività che possa affermare il ruolo leader della Sisecam sul mercato”.