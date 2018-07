Manfredonia. Prosecuzione accertamento e ispezione impianti termici

Di:

Manfredonia, 11 luglio 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato indirizzo al Dirigente competente di assicurare la prosecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degliimpianti termici per il periodo strettamente necessario alla progettazione ed affidamento del servizio nelle forme previste dalla legge e nei limiti consentiti alla giunta comunale relativamente alle competenze stabilite dal TUEL.

E’ stato dato atto che la copertura degli oneri necessari per la continuazione del servizio in questione avverrà attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. 418 di entrata, come previsto dalle vigenti normative e che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al cap. n. 4819 del bilancio E.F. 2018.

Redazione StatoQuotidiano.it