Zambelli: “Dobbiamo crederci tutti” (Fotogallery)

“Sono contento di essere ancora qui, ringrazio la Società ed il Direttore Nember che hanno voluto che io rinnovassi con il Foggia anche per i prossimi 2 anni”. Marco Zambelli è il primo calciatore del Foggia in conferenza per la stagione 2018/2019. Inevitabile un passaggio sulle difficoltà della stagione: “Abbiamo una piccola montagna da scalare, dobbiamo crederci tutti. Non sarà un campionato come gli altri anni, dovremo affrontarlo in maniera diversa, sotto tutti i punti di vista per raggiungere l’obiettivo comune della salvezza”.

