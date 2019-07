Apre i battenti “VIESTE ArcheoFilm”

Di:

L’Egitto di Tutankhamon e la celebre battaglia di Canne inaugurano venerdì 12 luglio (ore 21 – ingresso libero) la prima edizione di “ VIESTE ArcheoFilm”

Ospiti d’onore lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e Francesco D’Ayala giornalista Rai Radio1.

VIESTE – Il fascino intramontabile dell’antico Egitto e la vera storia della battaglia di Canne inaugurano venerdì 12 luglio alle 21 nel castello di Vieste (ingresso libero e gratuito) la prima edizione di “ VIESTE Archeofilm”, il festival internazionale del cinema di archeologia arte e ambiente organizzato dalla Città di Vieste in collaborazione con Archeologia Viva/Firenze Archeofilm.

Tutankhamon, i segreti del faraone: un re guerriero di Stephen Mizelas è il titolo della pellicola che apre il festival partendo dal favoloso tesoro di Tutankhamon scoperto intatto quasi un secolo fa. Il film prova a rispondere ad alcuni interrogativi: chi fu davvero questo faraone? Un fragile re bambino o uno spietato signore della guerra? Tre oggetti con cui il regnante riposa aiuteranno a rivelare il suo vero volto.

S’intitola Apud Cannas il film (animato, su base 3 D) del regista Francesco Gabellone che ripropone la “battaglia per eccellenza”, una tra le più studiate dai militari di ogni tempo per una strategia bellica che ha fatto scuola. Come molti dei passaggi più cruciali della storia antica viene da molti descritta con notevoli differenze di vedute. In questo caso lo studio diretto delle fonti viene coniugato con l’uso delle tecnologie per la rappresentazione e la comunicazione di quegli eventi.

Tutti i film concorrono per il “Premio Venere Sosandra – Vieste 2019” attribuito da parte del pubblico che, in veste di giuria popolare, ogni sera potrà esprimere il proprio giudizio sulle pellicole.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della sala normanna del castello.