Incidente stradale sul Gargano: 5 feriti

“E’ di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada a scorrimento veloce 693 del Gargano, poco prima di Cagnano Varano”.

Lo riporta un articolo di foggiatoday.it

Come riportato nel testo, il sinistro è avvenuto tra un’auto e un furgone portavalori. 3 guardie giurate sono rimaste ferite in modo lieve, condizioni gravi per due turisti del Belgio. Ad esclusione di 2 casi, i feriti sono stati trasportati nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.