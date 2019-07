Di:

Potrà costare più di uno stipendio la multa per chi verrà trovato con il cellulare in mano mentre guida. La Commissione trasporti, infatti, ha approvato proprio ieri il pacchetto di misure di aggiornamento del codice della strada tra le quali spiccano le nuove sanzioni per chi ha lo smartphone all’orecchio mentre dovrebbe avere entrambe le mani sullo sterzo. La sanzione è di quelle che non si dimenticano facilmente: fino a 2.588 euro!

https://www.laleggepertutti.it/292211_nuove-multe-per-chi-guida-con-il-cellulare-in-mano