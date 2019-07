Peschici in festa per il Santo Patrono

Di:

PESCHICI. La festa del Santo Patrono è una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità peschiciana, e il nuovo comitato presieduto da Matteo Martella Elia, e composto da Leonardo Angelicchio, Katia Zecchini, Antonio e Vincenzo Denittis, Vincenzo Toskes, Matteo Petrilli, Rocco Vescia, ha allestito un ricco e variegato cartellone, che al culto abbina lo spettacolo, l’intrattenimento e la volontà e voglia di partecipazione.

Si parte oggi, mercoledì 11, con l’accensione delle luminarie, poi con la cerimonia con la quale la statua del Santo viene collocata sul trono della Chiesa Madre, per l’esposizione ai fedeli, e in serata con il concerto di Marco Ligabue, cantautore emiliano, fratello di Luciano, in piazza Pertini, location di tutti gli eventi. Si continua domani con lo spettacolo del Mago Piter, talento locale emergente nella suggestiva arte della magia. Il 14 luglio, in programma l’esibizione delle Mulieres Garganiche, gruppo di musica popolare composto da sole donne. Il 15 il palcoscenico sarà tutto per Iskra Menarini, cantante e storica corista di Lucio Dalla, che proporrà un vasto repertorio del popolare cantautore che tanto amava il Gargano e aveva eletto le Tremiti come suo rifugio preferito. Martedì 16 luglio, in arrivo la comicità surreale di Massimo Bagnato, comico romano noto al grande pubblico per la partecipazione al programma Mediaset ‘Zelig’. Il giorno successivo, verrà invece presentato il libro ‘Soprannomi e Proverbi’, mentre il 18 arriverà ‘L’Orchestra all’Italiana’ per un tributo a Renzo Arbore e alla canzone napoletana. Venerdì 19 il concerto della Banda di Martina Franca.

Sabato 20 luglio l’attesa processione del Santo Patrono della città garganica, S. Elia Profeta, cui seguirà il concerto della Banda di Peschici. Gran finale domenica 21 luglio, con il concerto della popolare Giusy Ferreri e il grande spettacolo pirotecnico. Preceduto dall’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria allestita per l’occasione, con in palio una Fiat 500, uno scooter 125 ed altri premi.