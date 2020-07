Aeroporti di Puglia, approvato bilancio 2019: 5.16 milioni utile di esercizio

L’Assemblea degli Azionisti di Aeroporti di Pugliail bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. All’Assemblea, presieduta dal Presidente di Aeroporti di Puglia, prof.Sono intervenuti, unitamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i rappresentanti del Socio Regione Puglia.

Il presidente Onesti nell’illustrare i dati di bilancio, ha sottolineato “l’importanza dei risultati ottenuti, sia in termini di crescita di traffico passeggeri, sia di solidità patrimoniale e redditività della Società. Un successo condiviso con i colleghi del Consiglio di Amministrazione, Antonio Maria Vasile e Rosa Maria Conte, con il Direttore Generale, arch. Marco Catamerò, e la struttura aziendale, il cui contributo è stato fondamentale per il conseguimento di questi brillanti risultati. I dati del bilancio di esercizio 2019 evidenziano la validità delle strategie di business adottate, che hanno permesso di migliorare le “performance” aziendali e di rafforzare l’assetto patrimoniale della società, anche grazie al sostegno degli azionisti, in primis della Regione Puglia e di tutti gli stakeholder che hanno partecipato alle dinamiche di sviluppo dell’azienda nella sua interezza. Aeroporti di Puglia si conferma, ancor una volta, un’azienda sana, economicamente solida, pronta a riprendere quel percorso di sviluppo sostenibile e di crescita reputazionale della “brand value” atti a sostenere e contenere i futuri impatti economico-finanziari derivanti dalla brusca frenata economica e sociale derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19”.

“Nel leggere questi numeri – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – non posso che rivolgere un vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione e dal management di Aeroporti di Puglia. Un lavoro fondamentale che attesta l’impegno profuso e ben noto a tutti. Un plauso va fatto anche per come Aeroporti di Puglia ha saputo fronteggiare in questa prima parte dell’anno la drammatica emergenza del COVID-19. La crescita della Società e con essa della rete aeroportuale regionale, gratifica dell’impegno e della vicinanza che la Regione Puglia non ha mai fatto mancare”.

DATI ECONOMICO – FINANZIARI

Il risultato del 2019 evidenzia un utile di esercizio pari a 5.157mila Euro (+ 36,70% rispetto al 2018). Complessivamente, il valore della produzione è di 105.012 mila euro, (+5,22 % rispetto al 2018). I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati considerevolmente in funzione della forte crescita del traffico passeggeri, specie di quello internazionale. La differenza tra Valore e Costi della Produzione è pari a 7.979 mila euro, frutto della rigorosa politica di efficientamento della gestione e di miglioramento della produttività avviata dal Consiglio di Amministrazione nell’ottica del rafforzamento patrimoniale dell’azienda. Nel 2019 gli investimenti ammontano a oltre 11,78milioni di euro. L’organizzazione conta, al 31 dicembre 2019, 344 unità. L’EBITDA nell’esercizio 2019 è risultato di 28,60milioni di euro. Contestualmente l’EBIT si è attestato a 7,98 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle pesanti conseguenze economico – finanziarie che la rete aeroportuale pugliese subirà per via dell’emergenza sanitaria Covid -19, e al fine di garantire la solidità finanziaria della società, ha deliberato la destinazione dell’utile a Fondo di Riserva, al fine di rafforzare il patrimonio netto aziendale.

TRAFFICO PASSEGGERI 2019

Il 2019 è stato per gli aeroporti pugliesi un anno record, in cui sono stati raggiunti risultati eccezionali per la crescita del territorio e dell’economia della regione. Un anno caratterizzato da una forte sinergia con la Regione Puglia e le Agenzie regionali di promozione turistica, finalizzata allo sviluppo del network. Complessivamente, in merito agli scali di Bari e Brindisi, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 8,2milioni, in crescita del +9,8% rispetto al dato del 2018. Il traffico di linea nazionale, dei due aeroporti è cresciuto del 5,2%; ancor più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 3,2milioni di passeggeri, ha segnato un +18% rispetto al 2018. Il risultato conferma il ruolo centrale di Aeroporti di Puglia e della rete aeroportuale per lo sviluppo economico dell’intera area geografica del sud est del nostro Paese e quale forte attrattore dai più strategici mercati turistici e industriali, nazionali ed internazionali.