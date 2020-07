Assalto a portavalori, arrestato ultimo elemento banda armata

, l’uomo destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere che ieri si era reso irreperibile. Stando alle investigazioni, Imperio farebbe parte di quella organizzazione che avrebbe dato supporto logistico ai rapinatori che il 18 gennaio 2018 assaltarono il blindato della Cosmopol sulla statale 613 Brindisi-Lecce svincolo per Tuturano. Ieri la squadra mobile di Brindisi aveva eseguito altre misure cautelari nei confronti dei presunti complici di Imperio. In particolare erano finiti in carcere Raffaele L’Abbate, 50 anni di, Pietro L’Abbate, 29 anni di, rispettivamente padre e figlio, Ciro Morelli, 63 anni di, Nunzio Arnese, 60 anni di, Addolorata Piazzolla, 57 anni di, Paolo Padalino, 56 anni di. Obbligo di dimora, invece, per Antonio Luigi Ricci, 64 anni di. Mentre un nono soggetto risulta indagato a piede libero. In pratica l’organizzazione si occupava degli aspetti logistici del colpo.

Fonte: brindisioggi