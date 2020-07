Da Manfredonia alle Isole Tremiti con il “traghetto volante”

(tio.ch) Parliamo dell’Airfish 8, un particolare “aereo” prodotto dalla Wigetworks di Singapore: il mezzo ha l’aspetto di un aereoplano di piccole dimensioni ed è in grado di planare sull’acqua. All’avvio l’Airfish 8 attraversa una vera e propria fase di decollo e raggiunta una certa velocità si stacca dall’acqua per creare un effetto cuscino d’aria (WIG in termini tecnici) che consente al mezzo di viaggiare a un altezza che può variare tra i 1,80 e i 5 metri, raggiungendo una velocità massima di 202 km/h.

Il mezzo della Wigetworks può trasportare un massimo di 8 passeggeri. La Puglia sta valutando se inserire un Airfish 8 tra i mezzi a disposizione dei turisti sulla tratta che va da Manfredonia alle Isole Tremiti: l’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale l’ha infatti suggerito al Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a cui spetta l’ultima parola.

