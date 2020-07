Foggia, MIUR finanzia progetto della Provincia adeguamento scuole anti Covid

“L’ Edilizia scolastica è da sempre un settore prioritario della nostra azione amministrativa e adesso, dopo l’emergenza sanitaria, la nostra attenzione è ancora più alta.

Per questo abbiamo presentato al MIUR una richiesta di finanziamento, ottenendo 1 Milione e 300 Mila Euro per l’adeguamento alle normative Anti Covid, degli edifici scolastici di competenza provinciale. Stiamo lavorando per garantire a studenti e personale docente la massima sicurezza quando il 24 settembre si riapriranno le scuole!!”