Il pescatore Paolo Bottalico “U sambaulere” di Manfredonia

, 11 luglio 2020. Tra i personaggi popolari singolari che Manfredonia annovera, va sicuramente inserito il pescatoredetto “pecùzze”, meglio conosciuto in loco come “Pavelòcce u Sambaulére”(Paolo il Sampaolaro). Questi, che praticava il mestiere di pescatore era dotato di un potere “soprannaturale”, che era quello di incantare i serpenti e farsi da loro ubbidire.

Dopo la sua nascita, nacque una sorella. Numerosi sono gli episodi di cui è stato protagonista il nostro serparo Bottalico. La credenza popolare, essendo il settimo figlio maschio, lo considerava figlio protetto da San Paolo, e quindi immune da veleni. Mi riferiva il figlio Biagio “Biaggine” Bottalico, che ho intervistato, di alcuni episodi incredibili che suo padre era stato protagonista con tutti i tipi di serpenti che vivono nel nostro agro. Anche alcuni anziani pescatori che ho intervistato mi hanno raccontato di questo potere che aveva il sampaolaro sipontino di incantare i serpenti e poi di prenderli a mani nude e maneggiarli a suo piacimento. Alcune volte per gioco, stando a torso nudo “Pavelòcce u Sambaulére”, metteva i serpenti che aveva addomesticato intorno al collo. Mi diceva sempre l’amico Biagino Bottalico figlio del “Sambaulere”, che uno dei tanti episodi con i serpenti di cui suo padre era stato protagonista, fu quello accaduto molti anni fa nel mese di maggio, quando questi con altri pescatori di Manfredonia, dei quali voglio ricordare Lilly Castriotta detto “quide u matte”, poi Antonio Castriotta detto “don Bumboje” e Lorenzo Castriotta al secolo “mangiacarne”, erano ancora impegnati nel mese di maggio, in zona di mare “Torre di Rivoli” (Riviera sud di Manfredonia) nella conclusione della stagione di pesca delle seppie denominata in loco “u staggione u sicce”. Va ricordato che fino agli anni ’30-’40 del secolo scorso, durante il periodo della stagione delle seppie, i nostri pescatori prendevano in fitto dai ”scialaiule” in quelle zone del nostro agro “u pagghiére” (il pagliaio) che utilizzavano come rifugio-dormitorio. Uno dei fratelli Castriotta detto “don Bumboje”, aveva anche il compito di cucinare per i pescatori impegnati nella pesca delle seppie.

Questi, mentre si recava scalzo lungo un sentiero negli arenili coltivati che portava “au pagghjere” (al rifugio di paglia), si trovò davanti due grossi serpenti in amore, che in atteggiamento aggressivo gli sbarrarono la strada. Molti non sanno, che i serpenti quando nel mese di maggio sono in amore, si attorcigliano e si alzano dal suolo (in posizione verticale) e assumono un atteggiamento minaccioso. Tant’è che, appena le due serpi gli si rivoltarono contro, Il pescatore Castriotta fuggì impaurito e andò a chiamare “u Sambaulére” Bottalico, che subito intervenne. Questi, in tutta tranquillità, si avvicinò alle due serpi le prese a mani nude e le portò in un altro luogo. Castriotta, ancora impaurito e incredulo per quanto accaduto, quando vide la scena della cattura dei due serpenti eseguita in maniera così naturale da Bottalico, prese coraggio e chiese a questi di ammazzarle. Ma Bottalico, gli rispose che lui non li poteva uccidere, altrimenti non aveva in seguito, più il potere di farsi ubbidire da altri serpenti. Altri episodi accaduti sempre nei mesi di marzo, aprile, che fu protagonista Bottalico era quando un tempo i ragazzini della nostra Città, come da antica usanza, andavano a fare gli asparagi selvatici “ndi fechedigne” (tra le piante di fichi d’India), che circondavano un tempo le periferie (e non solo le periferie) della nostra Città. Quando qualcuno, accidentalmente, veniva morso da qualche vipera conosciuta in loco come “u uardia passe” i genitori del ragazzo ricorrevano subito da Bottalico. Questi, immediatamente, dopo aver individuato il punto dove era stato morso il ragazzo da questo velenosissimo serpente legava la parte superiore con un laccio bloccando così il circolo del veleno nel sangue del ragazzo. Poi “u Sambaulére” essendo immune dal veleno della vipera, succhiava sangue e veleno dalla ferita del ragazzo che espelleva dalla bocca a terra, liberando in breve tempo il ragazzo da una situazione molto pericolosa. Va ricordato che nel nostro territorio e in quello garganico vivono due tipi di vipere: la vipera comune e l’altra che in loco è conosciuta come “u guardia passe”. Questo piccolo rettile dal potente veleno (dalle dimensioni inferiori alla vipera comune), per la sua pericolosità gli viene attribuito un detto che così recita: “u guardapasse addì ca te mozzeche (o addjì te tròve) a llà te lasse”. Altro episodio che si raccontava in paese del “Sambaulére” Bottalico, di quando fu interpellato da certo “Terlepòne”. Questi, allevatore di mucche e proprietario di una masseria sempre in agro sipontino, aveva notato, la presenza nella sua stalla di alcuni grossi esemplari di “pastoravacche” detta anche “mbastoravacche” (cervoni). Questi rettili, (non velenosi, ma dall’aspetto che a prima vista, incutono per la loro grande dimensione timore all’uomo), di notte uscivano dai loro nascondigli e dopo aver bloccato le gambe posteriori delle mucche di “Terlepòne” , succhiavano il latte dalle loro mammelle. Non sapendo come liberarsi di questi grossi serpenti, l’allevatore sipontino, chiamò “u Sambaulere” Bottalico, che accompagnato in campagna con uno “sciarabbàlle” si recò nella stalla dove il proprietario delle mucche aveva riscontrato la presenza di questi grossi serpenti. Bottalico, dopo aver visionato la stalla, si rivolse a “Terlepòne” e gli chiese di procurare due o tre sacchi vuoti di iuta e di lasciarlo chiuso nella stalla per tutta la notte. Nel corso della nottata, Bottalico dopo aver catturato tutti i grossi serpenti che avevano infestato la stalla, li chiuse nei sacchi. La mattina seguente “Terlepòne” meravigliato di quanto accaduto, la prima cosa che voleva fare, era quella di voler ammazzare tutti i serpenti catturati, ma Bottalico gli disse che non lo poteva fare, perché lui essendo era un “Sambaulere” ed era amico dei serpenti. E così, convinse “Terlepòne” a salire sul suo calesse, ed accompagnarlo a trasferire i grossi serpenti , tenuti chiusi in sacchi di iuta, in una zona lontano da quella masseria, dove Bottalico li liberò. Ci sono ancora numerosi episodi accaduti con i serpenti da raccontare, di cui fu protagonista il nostro “Sambaulere”, ma li descriverò in un altro articolo dal titolo: “Credenze nella medicina popolare a Manfredonia”. Mi riferiva, sempre Biagino, figlio del “Sambaulere” Bottalico, che suo padre non poteva, stranamente, sollevare più di tanto la lingua (come possono fare tutte le persone) perché sotto la stessa aveva due vene legate a mò di lingua di serpente, che non li permettevano di sollevare più di tanto la lingua. “Pavelocce u Sambaulére”, a differenza di altri serpari non era nato il giorno della Festa di S.Paolo, il 29 giugno, e pertanto non aveva tra le doti “soprannaturali” quella del fischio “u frische”, dono che avevano tutti i “Sambaulére” nati in quel giorno, utilizzato per il richiamo dei serpenti. Paolo Bottalico è morto a Manfredonia nel 1998.

“U SAMBAULERE” – IL SERPARO O SAMPAOLARO-(NOTIZIE STORICHE)

“U Sambaulere” (il serparo) considerato l’amico di San Paolo, era un tempo una figura molto nota. Il popolo lo riteneva dotato di un potere “soprannaturale”, capace di toccare qualsiasi animale velenoso e guarire le persone dai morsi delle vipere. Era capace di incantare i serpenti e dagli stessi di farsi ubbidire. Solo il serparo aveva la capacità di togliere alle vipere i denti del veleno rendendole innocue. Era considerato “Sambaulere” il settimo figlio maschio, detto figlio di San Paolo, perché aveva il privilegio di essere immune dai veleni e amico dei serpenti come San Paolo. Nato senza frapposizione di figlie femmine, era considerato “Sambaulére” anche colui che veniva al mondo la notte di S.Paolo. La credenza popolare vedeva nelle vene sottolinguali del “Sambaulére” la forma di una lucertola, quale segno tangibile, testimonianza di un potere divinatorio e di dominio sui rettili. La credenza, pare che abbia avuto origine da un brano degli Atti degli Apostoli, dove si racconta che San Paolo mentre si recava a Malta venne assalito da una vipera mentre era intento a mettere la legna sul fuoco. Il velenoso serpente, pur essendosi attaccato al dito non provocò nessun male al Santo. La leggenda, vuole altresì, che San Paolo liberò l’isola di Malta da tutti i serpenti velenosi e stabilì che chi nasceva nella notte del 29 giugno doveva essere indenne da ogni morso di animale velenoso e nel contempo avere il potere di guarire chi era stato avvelenato. Così nacquero i sampaolari, definiti i discendenti della famiglia di S.Paolo, che potevano guarire le persone con la saliva ed altri mezzi dai morsi mortali di serpenti velenosi. La figura dei serpari trae anche la propria origine dal “ciarallo”, una figura sacra nel tardo medioevo molto radicata nell’Italia meridionale. Il “ciarallo” utilizzava ed esercitava proprie tecniche segrete per incantare i serpenti, farsi da essi ubbidire e catturarli. Va ricordato che il “ciarallo” nella cultura popolare era l’ultimo di sette figli maschi, che aveva il potere di avvicinarsi ai serpenti rendendoli innocui, senza correre nessun pericolo.

