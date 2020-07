Manfredonia, 11 luglio 2020. Un uomo, di un’età ricompresa tra i 50 e 60 anni, si sarebbe reso autore di atti osceni in pubblico davanti a ragazzine e minori. E’ quanto emerge da raccolta dati di StatoQuotidiano.it , con fatti avvenuti negli ultimi 10 giorni in località Siponto. “Sabato scorso, martedì ed oggi”, come segnala un cittadino.

Non si fa riferimento al cittadino extracomunitario Commissariato, in seguito a minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento ad autovetture in sosta, e ipotetica introduzione in proprietà private, a Siponto, con successiva sottrazione illecita di animali, in seguito ritrovati sgozzati. I fatti sarebbero avvenuti nei pressi di alcune panchine in zona Pineta.al cittadino extracomunitario arrestato di recente , dagli agenti della Squadra Volanti del, in seguito a minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento ad autovetture in sosta, e ipotetica introduzione in proprietà private, a Siponto, con successiva sottrazione illecita di animali, in seguito ritrovati sgozzati.