Meteo, estate a pieno regime nel Foggiano: attesi 37 gradi nel Tavoliere

Bari, 11 luglio 2020. Meteo Puglia: cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associati locali rovesci su Appennino Molisano e Lucano. Schiarisce in serata. Bel tempo altrove fin dal mattino. Temperature in calo, specie sul versante Adriatico. Venti in rinforzo da Maestrale con mare Adriatico tendente a mosso, poco mosso lo Ionio.

ESTATE A PIENO REGIME SULLE REGIONI MERIDIONALI

Nella seconda parte della settimana, l’anticiclone garantirà condizioni meteorologiche improntate alla stabilità e al bel tempo su Puglia, Basilicata e Molise. Da segnalare solo la genesi di locali addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna nelle aree interne appenniniche ma con pochi effetti, limitati al più a brevi e isolati acquazzoni tra sabato 11 e domenica 12 luglio su Monti Dauni ed entroterra molisano. Caldo in accentuazione nel corso del weekend, con massime nell’intorno dei 27-30°C lungo le coste mitigate dalle brezze, prossime ai 32-34°C su basso Materano e Pianura salentina e fino ai 35-37°C sul Tavoliere delle Puglie. Condizioni ideali alla balneazione, con mari tutti quasi calmi o poco mossi.