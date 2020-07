Peschici, i festeggiamenti a S. Elia si faranno: il programma

“Carissimi concittadini, solo pochi giorni fa il governatore della regione Puglia, il presidente Michele Emiliano, ha deliberato, anche se in maniera molto tardiva, la possibilità di svolgere le feste patronali. Questo nuovo comitato, insidiatosi lo scorso anno, ha subito provveduto per dare ai propri concittadini la possibilità di respirare l’aria di festa e sacralità che contraddistingue questo periodo per noi speciale, anche se in maniera ridotta. Tutti noi sappiamo che la situazione economica e sociale che stiamo attraversando non ci avrebbe permesso di fare festeggiamenti simili alla scorsa edizione, ma non potevamo esimerci nel dare a Voi popolo Peschiciano ed ai nostri carissimi turisti, infinitamente generosi e devoti al nostro Santo Patrono Elia, di offrirvi quel senso di festività e devozione al quale tutti siamo immensamente legati.

Certi di una Vostra comprensione e di aver fatto cosa a Voi gradita, cogliamo l’occasione di augurarVi buon Sant’Elia”.

Evviva Sant’Elia.

Il presidente Matteo Elia Martella

Il direttivo