Puglia, lupo aggredisce turista: necessari punti di sutura

Una donna di 47 anni in vacanza in un villaggio turistico sul litorale adriatico di Otranto, in Salento, è stata aggredita da un lupo mentre faceva jogging nella pineta a ridosso della spiaggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano:. In alcuni casi si è reso necessario il ricorso a dei punti di sutura. E’ stata la stessa donna a raccontare di essere stata assalita dall’animale. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri.

Si tratta della seconda aggressione denunciata nella zona, un’area Sic dove sono stati avvistati da tempo più esemplari di lupo. Qualche settimana addietro l’animale, probabilmente lo stesso che si aggira nella zona dimostrando generalmente una insolita mansuetudine e familiarità con i bagnanti, aveva strappato il vestito ad una bambina anche lei ospite del villaggio.(ansa)

Al lupo al lupo in Salento? Enpa invita alla cautela, ricorda l’alto tasso di randagismo della regione e l’assenza di attacchi da parte dei lupi all’uomo da oltre 150 anni

Roma, 10 luglio 2020 – In merito all’aggressione in Salento da parte di un presunto lupo l’Ente Nazionale Protezione Animali invita tutti alla massima cautela, ricordando che da più 150 anni non risultano attacchi all’uomo da parte dei lupi. Il lupo è per natura schivo e difficilmente si avvicina. Diversa invece la situazione del randagismo in Puglia dove il fenomeno è una vera piaga: il 99,9% delle aggressioni sono dovute a cani randagi molto simili ai lupi. Ricordiamo infatti che, purtroppo illegalmente, per portare avanti la razza di cane del lupo cecoslovacco c’è chi illegalmente utilizza animali selvatici. Sarà quindi molto importante aspettare il risultato delle indagini in corso.

Per quel che riguarda gli agricoltori, invitiamo le associazioni di categoria a non lanciare allarmismi inutili e nocivi ma piuttosto a diffondere le buone pratiche del rispetto delle normative vigenti e della prevenzione. Per evitare danni causati da qualsiasi animale, infatti, è fondamentale ricorrere a tutti i mezzi di protezione a disposizione e previsti dalla legge come le recensioni fisse, gli strumenti di dissuasione, la guardania o la sorveglianza del bestiame.