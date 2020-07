Vieste, proseguono le attività di controllo della “Beach Patrol”: sanzioni e DASPO

Vieste, 11 luglio 2020. L’Unità Operativa Spiagge “Beach Patrol” della Polizia Locale di Vieste, fortemente voluta dal Sindaco Avv. Giuseppe Nobiletti continua senza sosta l’attività di controllo sulle spiagge viestane. Come è ben noto, la costa viestana è molto estesa e conta circa 25 km di litorali sabbiosi che durante la stagione estiva sono meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Quest’anno il personale della Beach Patrol sta effettuando anche controlli finalizzati a salvaguardare la salute di tutti, affinchè contribuisca a salvaguardare la salute di tutti garantendo ai signori ospiti una serena vacanza.

Diverse le attività controllate e diversi i sequestri messi in atto, riguardanti occhiali da sole, bracciali, collane, bigiotteria etnica ed anche noci di cocco. La Beach Patrol sta applicando l’ordine di allontanamento c.d. “DASPO URBANO”

𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗗𝗔𝗦𝗣𝗢 𝗨𝗥𝗕𝗔𝗡𝗢? 𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗖𝗶𝘂𝗳𝗳𝗿𝗲𝗱𝗮, 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗳𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗽𝗶𝗮𝗴𝗴𝗲 “𝗕𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗹”. L’ordine di allontanamento c.d. “DASPO URBANO” una misura amministrativa introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 14/2017, convertito in legge n. 48/2017, e poi modificata con il Decreto Legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione. Il DASPO urbano è qualificato dalla legge come “misura a tutela del decoro di particolari luoghi” e consente di allontanare chi commette violazioni ben precise, che nel caso del Comune di Vieste sono previste ed individuate dal Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste, adottato con Delibera di Consiglio Comunale N° 48 del 10.10.2019. Una copia dell’ordine di allontanamento viene trasmessa al Signor Questore competente per territorio. In caso di reiterazione della condotta da parte del trasgressore, il Signor Questore estende l’ordine di allontanamento per un periodo massimo di 12 mesi, o addirittura due anni se il soggetto risulta già condannato per reati contro la persona o il patrimonio. L’inosservanza del divieto imposto dal questore comporta l’arrresto fino a 12 mesi, o addirittura due anni se il soggeto risulta già condannato per reati contro la persona o il patrimonio.

𝗖𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗶 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗱 𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮? 𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗜𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗜𝗖𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼, 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗽𝗶𝗮𝗴𝗴𝗲 “𝗕𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗹”.Benissimo.L’utilizzo dei quad in spiaggia ha consentito di far sparire definitivamente i carretti, gli espositori, tavolini e quant’altro, poichè come si puo’ facilmente immaginare per queste persone è assolutamente impossibile sfuggire ad un controllo spingendo un quad. Immaginate invece cosa accadeva in passato, quando andavamo in spiaggia a piedi e queste persone avevano tutto il tempo di vederci arrivare, fuggire, nascondersi e comunque farla franca il piu’ delle volte.Come accade in altre ridenti località balneari, la Polizia Locale deve far spesso i conti con i venditori abusivi in spiaggia. Anni fa accadeva che tali venditori abusivi, perlopiu’ extracomunitari, occupavano centinaia di metri di battigia con banchi carrelli ed espositori vari, vendendo prodotti contraffatti, bigiotteria etnica, profumi, abbigliamento, chincaglieria varia, articoli da mare, noci di cocco ed altro ancora.Pur mettendo a segno diversi sequestri, con l’ausilio di altre Forze di Polizia operati sul territorio, accadeva che puntualmente le stesse persone ripendevano subito dopo le attività di vendita, sicuri che non avrebbero mai avuto nell’immediatezza un ulteriore controllo.𝗖𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗶 𝗲̀ 𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗶𝗱𝗲𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶?Ci stavo pensando da un po’ di tempo risponde l’Isp. RICCARDI Pietro….. fino a quando, circa tre anni fa, grazie ad una perfetta intesa con l’attuale amministrazione, grazie all’impegno del Sindaco Avv. Giuseppe NOBILETTI, dell’Ass. Vincenzo ASCOLI e dell’allora Dirigente della Polizia Locale Dott. Angelo Raffaele VECERA che hanno creduto in questo servizio del tutto nuovo, siamo riusciti ad acquistare due CFMOTO CFORCE 450.I risultati ottenuti sono ottimi. Il fenomeno della vendita abusiva in spiaggia è stato quasi completamente debellato. Riceviamo ogni giorno dalla gente i complimenti in spiaggia per quello che facciamo.𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗲̀ 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗺𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼?La collaborazione del personale addetto all’assistenza bagnanti in spiaggia come prima cosa che compie una preziosa attività di formazione tra i bagnanti.E’ altresì importante non abbassare la guardia. Il pattugliamento costante deve esserci anche adesso che il fenomeno degli abusivi in spiaggia è quasi completamente debellato.𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗲 𝗰𝗵𝗶 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮?Acquistare dagli abusivi – continua Riccardi aiuta a finanziare un mercato illegale da paura”. “Come si fa a per esempio ad acquistare in spiaggia giocattoli di cui non è garantita la sicurezza. Questi giocattoli, molto spesso sono realizzati con prodotti non sicuri per i nostri bambini e talvolta possono disperdere piccoli frammenti che potrebbero generare potenziali situazioni di pericolo, soprattutto nei confronti dei bambini più piccoli, soprattutto in queste giornate di caldo e relax in cui l’attenzione dei genitori si allenta”.Lo stesso vale per i prodotti tessili, uno dei più colpiti dal commercio abusivo. I capi d’abbigliamento recanti marchi contraffatti, molto spesso sono trattati con sostanze chimiche non idonee al contatto con la cute umana, e possono dare origine a fenomeni allergici o di intossicazione o peggio ancora assorbite a livello cutaneo hanno un effetto cancerogeno”.Dietro la contraffazione e l’abusivismo si nascondono spesso realtà abominevoli come lo sfruttamento di bambini dei paesi poveri, costretti a lavorare per produrre prodotti contraffatti, piuttosto che giocare o studiare. Acquistare un prodotto contraffatto produce un danno alla collettività ed anche all’acquirente stesso! Acquistare merce contraffatta comporta cali di produzione per aziende “regolari” e quindi perdita di posti di lavoro. Acquistare prodotti contraffatti arreca ingenti danni alle aziende, ma anche allo Stato che attraverso le imposte come tasse e Iva, incamera liquidità che possono essere utilizzate per garantire servizi necessari come sanità, pensioni, scuola……). Inoltre va ricordato che la merce posta in vendita deve avere necessariamente una etichetta in lingua italiana. Vendere merce contraffatta è un reato (oltre alla vendita di marchi contraffatti c’è anche il reato di ricettazione), e chi lo fa rischia il carcere, chiaramente oltre al sequestro della merce e delle attrezzature. Acquistare merce contraffatta invece comporta sanzioni fino a 7.000 euro.Chi invece effettua vendita in spiaggia (merce non contraffatta) senza autorizzazione è passibile di una sanzione con pagamento in misura ridotta pari a 5.000 euro, con il sequestro della merce e delle attrezzature.

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘀𝗲 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶?

Sicuramente l’acquisto dei Quad per la vigilanza sulle spiagge ed anche il sequestro dei veicoli utilizzati per la vendita.

In Puglia infatti, la Legge sul commercio (Legge numero 24 del 2015) all’articolo 61 comma 4 prevede, nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delleattrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati.