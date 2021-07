Foggia, martedì centenario inaugurazione Cinema Cicolella

Statoquotidiano.it, domenica 11 luglio 2021. Martedì prossimo 13 luglio ricorrerà il centenario dell’inaugurazione del Cinema Cicolella, in viale XXIV Maggio a Foggia. Una ricorrenza che non può essere ignorata, per l’impatto che ha avuto nel tessuto culturale, economico e sociale della città.

Per questo lunedì 12 luglio, alle ore 11, è in programma una conferenza stampa di Francesco Cicolella, per annunciare la prossima riapertura delle sale cittadine di famiglia e ulteriori iniziative per festeggiare il centenario.

Interverrà anche Peppino D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese.

La conferenza si terrà presso L’Altrocinema Cicolella in via Duomo.