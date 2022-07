Cane colpito a colpi di zappa a Manfredonia, Charlie lotta per la vita

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/07/2022 – Una serie di fratture tra cranio e mandibola. Il rischio di non riuscire più a vedere dall’occhio sinistro. Saranno da monitorare nei prossimi giorni le condizioni del povero Charlie, il cagnolino brutalmente ferito a colpi di zappa a Manfredonia in provincia di Foggia.

A pubblicare la foto terribile delle sue condizioni il veterinario che si sta occupando delle cure, il dottor Salvatore Taronna che ha accompagnato l’immagine con un breve, quanto rassegnato commento: «La bestialità non ha limiti». Milena, la giovane donna che spiega di averlo adottato appena un anno fa, racconta con queste parole il suo dolore: «Abbiamo salvato Charlie da una vita in canile – ci spiega – Chi l’ha ridotto così probabilmente ora si starà facendo una risata mentre lui ora lotta per la vita».

«Venerdì mattina è uscito dal cancello della nostra azienda con l’altro nostro cane – racconta a Kodami – E’ tornato alle 9 con tutto il sangue che gli copriva la faccia e l’occhio. Non sappiamo ovviamente cosa sia accaduto di preciso, solo siamo a conoscenza del fatto nella zona (l’area industriale di Manfredonia, ndr) molti non vedono di buon occhio i nostri cani, solo perché sono molto socievoli e abbaiano agli scooter».