Comune di Foggia cerca tre dirigenti per ambiente, sociale e avvocatura

Statoquotidiano.it, 11 luglio 2022. Dopo il cambio nell’assetto della tecnostruttura al Comune di Foggia, con rimescolamento degli incarichi, l’ente cerca 3 dirigenti amministrativi nel settore servizi sociali, ambiente e avvocatura.

Ha indetto 3 concorsi per esami e titoli per la copertura di posti, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente amministrativo per i servizi sociali, educativi e Politiche giovanili. Inoltre, un posto di dirigente avvocato da destinare all’avvocatura comunale e un posto di dirigente tecnico da destinare al servizio ambiente – a tempo indeterminato e pieno.

I relativi bandi di concorso sono stati pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2022. La data di inizio presentazione delle candidature è stata il 9 luglio, la scadenza è l’08/08/2022 alle ore 23.59.

Sul sito del Comune è reperibile la copia integrale dei bandi di concorso. Attualmente i dirigenti del Comune sono Silvana Salvemini, Giuseppina D’Ambrosio, Carlo Dicesare, Concetta Valentino, Paolo Affatato, Concetta Zuccarino e Romeo Delle Noci.