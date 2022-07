Gradinata Est Manfredonia: “Ecco il nuovo direttore generale Vitulano”

Gradinata Est Manfredonia , a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l’invito ed il riconoscimento al nostro presidente Giuseppe Di Benedetto. MANFREDONIA (FOGGIA), 11/07/2022 – “Solidarietà, passione e unione intorno ad un grande simbolo, quello del Manfredonia Calcio 1932: questo lo spirito della Est in Fest, l’evento organizzato dai ragazzi della, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l’invito ed il riconoscimento al nostro presidente Giuseppe Di Benedetto.

L’occasione è stata propizia per presentare ai tifosi il direttore generale Angelo Vitulano, designato nella giornata odierna. Al fianco della società e dei tifosi Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, sul palco per rimarcare la sua vicinanza alla maglia bianco celeste come volano di socialità e benessere per la nostra città. È come recita lo slogan sulla maglia realizzata per l’evento: “È la mia città, la difenderò!” Forza Donia”.