Grave incidente stradale sulla A16: donna elitrasportata a Foggia

Un’auto con a bordo cinque persone, una famiglia albanese diretta a Bari per imbarcarsi alla volta del paese di origine, è finita contro il guardrail. Critiche le condizione della moglie, rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto i Vigili del Fuoco dei distaccamenti irpini di Bisaccia e Grottaminarda e diverse ambulanze del 118.

Intervenuta l’eliambulanza

Per le gravi ferite riportate, è stato necessario il trasporto in eliambulanza della donna all’ospedale di Foggia mentre il marito e i tre figli, rimasti anch’essi feriti, sono stati trasferiti allo stesso ospedale in ambulanza. Per consentire l’atterraggio dell’elicottero sulla carreggiata, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. (quotidianodipuglia)