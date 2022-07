Inchiesta Lecce, Fitto: “Silenzio di Emiliano è imbarazzante!”

Bari, 11 luglio 2022 – Si riporta di seguito la nota social dell’eurodeputato ed ex candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra, Raffaele Fitto (FdI):

“L’essere garantista è per me uno stile di vita, prima ancora che un principio. Quindi ritengo sacrosanto che il giudizio sulle eventuali responsabilità penali dei singoli venga espresso solo quando si completeranno i tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento.

“Però alcune domande sono obbligatorie soprattutto per quanto riguarda le responsabilità politiche. Emiliano non ha nulla da dire? Qualcuno ha letto o sentito qualche sua dichiarazione su quanto sta accadendo? La verità è che siamo in presenza di un sistema di potere che si è non solo consolidato, ma sta degenerando nella forma più pericolosa. Così pericolosa che mette in discussione le regole democratiche nella nostra regione, perché è imperniato su un mercimonio di nomine, incarichi, gare e, quel che è peggio, posti di lavoro per parenti e amici.

“E’ valso alle ultime Regionali, così come ci raccontano le cronache, ma è proseguito in ogni elezione comunale. Un sistema che ha un unico responsabile politico e morale: Michele Emiliano. L’idea che il presidente nomini persone ‘perbene’ che poi arrivate in posti di potere si trasformino, a sua insaputa, in presunti ‘affaristi ’, così come qualcuno vuol far credere, è semplicemente ridicola. Sono nomine volute da lui e propedeutiche ad accrescere il suo consenso elettorale anche attraverso la creazione di liste civiche o movimenti politici che all’occorrenza passano, in modo spregiudicato, da destra a sinistra a seconda della convenienza.

“Per questo il silenzio di Emiliano è imbarazzante! Così come è imbarazzante il tentativo di trasformarsi, attraverso l’Anticorruzione regionale, in un novello sceriffo. Le responsabilità penali, ribadisco, le accerterà la magistratura ma per quelle politiche è lui che deve rispondere e metterci la faccia… la stessa che mette quando si rallegra delle tante vittorie ottenute proprio con questo sistema di potere.

“Inoltre sarei molto curioso di conoscere il giudizio di tante ‘anime belle’ che in passato, alla semplice notizia di un avviso di garanzia, si ergevano a giudici supremi sputando sentenze e che ora sono diventati afoni… qualcuno ne ha notizia?”

Raffaele Fitto