Incidente mortale sul Gargano, i nomi delle vittime

FOGGIA, 11/07/2022 – (norbaonline) Si chiamavano Marco Villanova di 46 anni, Teresa Lucia Forleo di 44 e Pia Di Flumeri di 46 ed erano tutte originarie di Castelluccio dei Sauri, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio tra Carpino e Cagnano Varano sul Gargano.

Villanova e Forleo erano marito e moglie mentre Di Flumeri era un amica della coppia. I tre stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata al mare quando, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente con un’altra auto che giungeva nel senso opposto di marcia. Inutili i tentativi di rianimare le vittime da parte del personale medico. Nel giorno dei funerali il sindaco di Castelluccio dei Sauri, Giovanni Nicola Di Francesco proclamerà il lutto cittadino. (norbaonline)