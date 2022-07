StatoQuotidiano.it, Manfredonia 11 luglio 2022. A suon di vittorie realizzate nella sua brillante carriera di atleta maratoneta ed al suon di una marcia trionfale suonata dalla banda di Manfredonia, nella serata di ieri, nella Piazza del Popolo, il forte atleta sipontino Dario Santoro è stato omaggiato tra gli applausi di un nutrito pubblico presente.

Una bellissima serata l’ha fatta da cornice, quella organizzata dall’Avis locale, con il neo Presidente Raffaele Castriotta, a chiusura dei festeggiamenti del 50° anno di attività, con la sezione locale intitolata a Paolo D’Angelo, un grande amico, fervido ed esemplare stakanovista avisino, nonché fondatore che ci ha lasciati qualche anno fa. Ebbene, in una piazza animata dalle note delle banda e dal canto lirico del soprano Rosalia Granatiero e del tenore Andrea Nenna, Dario Santoro, è divenuto ufficialmente atleta testimonial dell’Avis e contemporaneamente ha ricevuto dalla mani del sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, una targa di riconoscimento e ringraziamento per meriti sportivi.

Nell’occasione il Sindaco ha comunicato una lieta notizia, l’arrivo di fondi per la realizzazione di un impianto sportivo nel comparto CA1 e probabilmente la realizzazione della pista di atletica presso il campo scaloria, evidenziando altresì quanto sia importante lo sport e la sua pratica per i ragazzi della città di Manfredonia.

Una bella serata lirica e sportiva, con il Presidente ad rimarcare dei cose, la prima che l’Avis è aperta a tutti i cittadini di Manfredonia, la seconda che l’impegno dell’associazione sarà sempre proficui nella partecipazione ad eventi sportivi e culturali mentre a settembre ci sarà in piazza una emeroteca e verranno effettuati elettrocardiogramma gratis a tutti.

Corri, Dario Santoro, e porta in alto, in giro per l’Italia, il buon nome della città di Manfredonia e dell’Avis.

A cura di Antonio Castriotta

fotogallery