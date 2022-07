Puglia, Laricchia: “M5S doveva rimanere a distanza dalla malapolitica”

Bari, 11 luglio 2022 – Si riporta di seguito la nota social diffusa da Antonella Laricchia, consigliera regionale pugliese del M5S:

Gli amici degli amici da cui tutto il M5S, non solo io, avrebbe dovuto stare alla larga.

L’indagine della magistratura sta rivelando un sistema di corruzione, mazzette, scambio elettorale tra politici, imprenditori e perfino qualche giovane precario del Salento. Ma siccome i tempi della giustizia sono lunghi (di questo dovrebbero occuparsi i tentativi di riforma della giustizia), non mi stupirei che ci vengano a raccontare qualcosa accaduta anche a Bari, sempre durante le elezioni regionali del 2020.

Tutto questo in barba ai sacrosanti diritti dei cittadini di godere di servizi pubblici efficienti. La magistratura infatti sta provando a fornire una spiegazione sui motivi per cui, ad esempio, si sono progressivamente chiusi i centri pubblici di PMA mentre si accreditavano i privati. Costringendo le giovani coppie pugliesi a emigrare per provare a farsi una famiglia. Ma sta emergendo molto altro ancora.

Sono fiera di aver detto sempre orgogliosamente NO a questi schemi e agli amici degli amici di queste persone.

Il M5S non avrebbe dovuto avere nulla a che fare con questa gente, come ha sempre fatto prima del 2020.

Invece di isolare me e tutti quelli che hanno avuto il coraggio di indicare la via giusta, il M5S avrebbe dovuto rimanere a distanza dalla malapolitica, allontanare i membri di questa cricca e chiudere le orecchie al canto degli inutili seggiolini di Giunta e di Ufficio di Presidenza (in quota di maggioranza) e di deleghe prive di peso politico.

Ora è troppo tardi, le scelte sono state compiute e hanno svelato la natura delle persone. Ma hanno anche distrutto il sogno di cambiamento degli elettori che ci avevano dato fiducia. Si vergognino tutti quelli che potevano fare la differenza e non l’hanno fatta.

Io, ringraziando Dio, non sono tra quelli.