Puglia, schianto fatale al rientro dal mare: muore 34enne

LECCE, 11/07/2022 – (norbaonline) Tragico incidente al rientro da una domenica trascorsa al mare. Sara Mauramati, 34enne di Taviano, è rimasta vittima di un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 222 che collega Mancaversa a Taviano.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30. La donna, alla guida della sua Opel Astra, stava facendo rientro a casa, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e i sanitari del 118 per soccorrere la 34enne, per la quale non c’è stato nulla da fare. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della stazione locale. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. (norbaonline)