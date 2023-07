Bimbo morto sulla spiaggia. La famiglia: “Non aveva patologie”

FOGGIA – Il bambino di 6 anni annegato a Margherita di Savoia non aveva patologie. Lo dice l’avvocato della famiglia della vittima, il cui decesso è stato attribuito dall’autopsia a un malore mentre era in mare. Spiega il legale: “Attendiamo la relazione che il nostro consulente, la pediatra Loreta Malerba, ci darà entro massimo 60 giorni. Lei ha seguito in passato il bambino ed esclude che abbia avuto problemi di salute prima dell’incidente”.

Il piccolo risiedeva a Canosa di Puglia (nella provincia della Bat) con i genitori, che hanno 40 e 38 anni e sono nati entrambi in Romania.

Saranno, ora, necessari altri esami di laboratorio per accertare se si sia trattato di un malore improvviso, o se sia legato a una patologia non diagnosticata. “Sono stati prelevati organi e tessuti: dobbiamo attendere”, continua il legale della famiglia che ritiene sia “troppo presto per sbilanciarsi su quanto accaduto. Resta il dolore dei genitori, che hanno perso il loro unico figlio”.

Intanto il comune di Canosa ha indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali del bimbo. La cerimonia funebre dovrebbe tenersi giovedì 13 luglio, nella cattedrale dedicata a San Sabino, e seguirà il rito ortodosso. Il piccolo, nato a Cerignola (Foggia) e residente a Canosa, partecipava a una colonia estiva quando si è sentito male ed è morto. Lo riporta rainews.