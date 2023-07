Dott. Luigi Urbano: “Una battaglia per rimanere in servizio fino al settantesimo anno”

Foggia – Una lunga battaglia per rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età. È quella combattuta dal dott. Luigi Urbano, medico veterinario e direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia.

Il 30 giugno è stato il suo ultimo giorno di lavoro, nonostante Urbano avesse presentato una richiesta di autorizzazione al trattenimento in servizio fino al 1° marzo 2025, che era stata inizialmente approvata con una delibera datata 21 settembre 2022.

La delibera, emanata dal direttore generale della Asl Foggia, Antonio Nigri, consentiva ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale di rimanere in servizio anche oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo, fino al settantesimo anno di età. Tuttavia, il 12 gennaio 2023, il sindacato Sivemp ha sollevato obiezioni sulla decisione, sostenendo che i veterinari non rientrassero nell’ambito di applicazione della norma.

Il presidente regionale della Federazione Veterinari e Medici e il presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Foggia hanno sostenuto che la concessione del trattenimento in servizio ai veterinari sarebbe in contrasto con una disposizione legislativa specifica. Nonostante ciò, è emerso che il presidente regionale Fvm, in una lettera del 2021, si era espresso a favore del trattenimento in servizio anche per i medici veterinari.

Il 16 febbraio 2023, Nigri ha annullato la delibera del settembre 2022, collocando Urbano a riposo a partire dal 1° luglio 2023.

Questa decisione ha suscitato l’indignazione del dott. Urbano, che ha dichiarato di essere stato vittima di persecuzione e di essere stato oggetto di un procedimento disciplinare infondato. Ha anche affermato che la sua permanenza in servizio sarebbe giustificata per assicurare un efficace assolvimento dei compiti di tutela della salute.

I legali del dott. Urbano hanno presentato un’istanza di revoca in autotutela della delibera di annullamento, sostenendo che il dott. Urbano rientri nella categoria dei dirigenti sanitari secondo la normativa vigente. Hanno anche citato una sentenza del Giudice del Lavoro di Bari che ha stabilito un principio analogo.

Nonostante le argomentazioni presentate dai legali, la Asl Foggia ha respinto l’istanza di autotutela, affermando che i veterinari non rientrano nell’elenco delle categorie di sanitari ai quali è consentito il trattenimento in servizio.

Nel frattempo, il consigliere regionale Antonio Tutolo ha presentato un’interrogazione chiedendo spiegazioni sulle commissioni invalidi, un altro motivo di conflitto tra Urbano e Nigri.

Il dott. Urbano, pur essendo andato in pensione, ha dichiarato di non volersi arrendere, sottolineando i risultati eccezionali ottenuti durante la sua carriera di medico.