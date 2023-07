FOGGIA – Nelle giornate di oggi e domani 12 luglio è in arrivo a Foggia una prima ondata di calore forte con temperature massime nelle ore centrali della giornata previste intorno ai 37 gradi. Il ministero della Salute ha emesso per domani a Foggia un livello di attenzione due (bollino arancione).

Per tale ragione Comune di Foggia e Protezione Civile invitano la popolazione a seguire i consigli generali dettati in casi come questi dal Ministero della Salute:

Evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata;

Evitare le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

Evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Bere molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè e bevande alcoliche.

Se l’auto non è climatizzata evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata e non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.

Le previsioni metereologiche ipotizzano per i prossimi 10 giorni un ulteriore sensibile aumento delle temperature, con bollino rosso in molte località del territorio. Per questo si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e consultare, per ulteriori informazioni, il sito della Protezione Civile della Regione Puglia.