Il già vicesindaco Zingariello: “Ammissibile il mio ricorso contro l’incandidabilità”

In questa incredibile disavventura ho percepito fin da subito la vicinanza sia degli amici, sia di coloro che a vario titolo la vita politica mi ha dato la fortuna di conoscere; questo è servito a lenire il dispiacere in alcuni momenti ma non certo quel senso di delusione per essere stato palesemente vittima di una smisurata ingiustizia.

La notizia di oggi conferma che era opportuno proseguire la mia difesa legale fino all’ultimissimo grado, per restituire a me e alla mia famiglia quella dignità che la faccenda ha provato a togliermi, ma che so di non avere mai perduto. Lo scopo è sempre stato: ristabilire la verità dei fatti. Ritengo doveroso ringraziare i professionisti che mi hanno accompagnato in questo percorso di difesa legale, il prof. Avv. Aldo Loiodice e l’Avv. Pasquale Procacci che, in collaborazione con l’amico di sempre Avv. Franco La Torre, hanno dimostrato grande abnegazione e professionalità nel preparare un ricorso singolare per la sue peculiarità.

E’ grazie alla loro preparazione e competenza se oggi posso avere una speranza di vedere ribaltata una sentenza, che ho sempre ritenuto profondamente ingiusta.