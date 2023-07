Manfredonia – Due bambini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia.

I due, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l’irrigazione profondo 3 metri. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto stanno operando anche i sommozzatori.

Procede la Polizia di Stato.

I fatti sarebbero avvenuti in località Borgo Fonterosa, territorialmente forse nel Comune di Zapponeta.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, i bambini – si tratterebbe di due fratellini – potrebbero essere caduti in un vascone per l’irrigazione. Le ciabattine dei due bambini sarebbero state ritrovate nei pressi del vascone. Sono stati i genitori, questo pomeriggio, a lanciare l’allarme facendo scattare le ricerche non avendoli trovati in casa.

Seguono aggiornamenti.