Manfredonia, prestigioso riconoscimento culturale a Giuseppe Marasco

MANFREDONIA (FOGGIA) – Prestigioso riconoscimento culturale a Giuseppe Marasco, personaggio noto (trentamila follower) per le sue numerose attività in difesa e tutela dell’ambiente e della legalità in tutte le loro manifestazioni che da anni porta avanti con la sua Confederazione europea di volontari “CIVILIS”, rivelatosi un valido e prezioso supporto alle forze dell’ordine nella lotta all’abusivismo ambientale.

In riconoscimento di questa sua preziosa attività l’Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo, gli ha conferito la laurea Honoris Causa in Scienze dell’Ambiente e del Creato.

La cerimonia di consegna della pergamena si svolta a San Giovanni Rotondo nell’ambito del convegno organizzato dalla UNISAG, sede distaccata di Foggia diretta da Ambrogio Giordano, sulla Teologia del Creato, presieduto da Sua Beatitudine Filippo Ortenzi, arcivescovo Metropolita della Chiesa Ortodossa italiana nonché rettore di UNISAG, e del frate Giovanni Maddamma, Superiore provinciale della Congregazione Francescana dei Fratelli e Sorelle minori di San Francesco e Santa Chiara.

Il Rettore Filippo Ortenzi dell’Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo che si avvale anche del partenariato dell’Istituto universitario francese di scienze umane Montpensier, ha sviluppato l’argomento biblico della tutela del Creato, mentre frate Maddamma ha illustrato i cardini della teologia del Creato secondo la visione Ortodossa ricordando come la cura del Creato sia uno degli argomenti più affrontati dalle Chiese Ortodosse.

In questo contesto si inserisce il riconoscimento accademico al Comandante Giuseppe Marasco «a ragione del suo impegno non senza rischi – ha rimarcato il rettore Filippo Ortenzi – in difesa dell’Ambiente e del Creato; per l’ormai più che decennale lotta contro la diffusione dell’abbandono dei rifiuti nella provincia di Foggia che detiene il non gratificante primato in Italia, dei furti e incendi di automobili, degli sversamenti di liquami nei campi agricoli. Un vero custode del Creato».

Nella sua lectio magistralis Marasco nel tratteggiare le tante e varie situazioni di degrado riscontrate nei suoi servizi di monitoraggio del territorio, ha ricordato «la meritoria azione delle forze dell’ordine e le numerose leggi che sovrintendono alla tutela dell’ambiente e del creato ma anche la spesso scarsa collaborazione della gente poco incline al rispetto della Natura e del Creato».