Asd Sporting Manfredonia: "Benvenuto Mister Gravinese"

Classe 81 nasce attaccate…muove i primi passi facendo tutta la trafila dai primi calci fino agli allievi della Salvemini, segnando così tanti gol da meritare il passaggio in prima squadra al Manfredonia calcio, dove disputa e vince il campionato di eccellenza guadagnando diverse presenze e segnando un gol a 16 anni e mezzo contro il Gallipoli… successivamente disputa altri 3 campionati da titolare in serie D per poi passare in eccellenza In Emilia Romagna dove anche lì si fa conoscere mettendo a segno da dicembre più di 10 Marcature….nella sua carriera gioca in Eccellenza molisana con i Monti Dauni ed Eccellenza Pugliese con il Vieste….. tantissime le casacche indossate con altrettante vittorie di campionati Regionali, segnatamente san severo, Vieste, Lucera, Ordona, Apricena Mattinata e Castriotta Manfredonia. Diverse esperienze da Mister, la più significativa con il Manfredonia Football Club, dove grazie alla sua caparbietà e lungimiranza, riuscirà a guadagnare i Play off di Seconda Cat ottenendo il passaggio alla successiva Prima Categoria Regionale Pugliese.