Carpino: anziano disperso nel bosco da 24 ore

Carpino è in ansia per la scomparsa di un uomo di 89 anni, di cui non si hanno notizie da 24 ore, dopo che i familiari hanno segnalato il suo mancato ritorno a casa.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dai carabinieri, coadiuvati dai volontari della protezione civile e dai vigili del fuoco, compreso il gruppo Sapr e cinofili del Distaccamento di Vico del Gargano.

La zona interessata è una boscata alla periferia del paese, lungo la SP 50, dove è stato trovato il veicolo dell’uomo, un apecar regolarmente parcheggiato e senza segni di incidenti. Le operazioni di ricerca sono in corso intensamente.

Lo riporta Foggiatoday.it