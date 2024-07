Catania: schianto su ciclomotore, morti due ragazzi di 18 e 21 anni

Due giovani di 18 e 21 anni hanno perso la vita in un incidente stradale a Catania, all’incrocio con Corso IV Novembre. I due erano su un ciclomotore e la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime indagini della polizia municipale, l’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte tra il 10 e l’11 luglio.

Non è ancora chiaro cosa sia successo né se siano coinvolti altri veicoli. Sarà necessario attendere ulteriori accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione i fatti. Dai primi riscontri, è emerso che, all’arrivo dei soccorsi, i ragazzi erano già deceduti. Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni sull’identità delle vittime.

Lo riporta FanPage.