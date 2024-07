Manfredonia, cittadino con grave patologia oncologica: “Inabile al lavoro al 100%, avrò dall’INPS circa 300 euro”

Due mesi fa circa, con mia grande sorpresa, perché tutto è partito da un mal di schiena, ho ricevuto una diagnosi di cui, solo il nome, fa spavento: “Adenocarcinoma del polmone del polmone con metastasi ossee e celebrali”.

La “fortuna” ha voluto che la ricerca ha fatto passi da gigante rispetto a pochi anni fa. Nuove cure, meno impattanti e più efficaci, unite a una progressione abbastanza lenta permettono (spero) di vedere un futuro di lenta ma efficace regressione del tumore. Fino a qui tutto “bene”, peccato sapere quando effettivamente lo Stato intende sganciare in questi casi: circa 300 euro al mese.

Se una parte le visite e buona parte dei famaci sono gratis, dall’altra ce ne sono altri (flebo indispensabili da usare ogni giorno) che costano anche 9 euro, l’infermiere, gli spostamenti in auto a Foggia etc. Ho la fortuna di essere aiutato, anche economicamente, dalla mia famiglia ma non voglio immaginare come possa avere soldi, anche solo per la spesa, una persona che ha sempre lavorato e, come me, con due bambini piccoli.

Leggo ogni giorno di dipendenti comunali o comunque statali, che si auto aumentano stipendi già alti per renderli “congrui” con il costo della vita attuali.

Qui si assegna una miseria per persone che non potranno lavorare non si sa per quanto tempo. Sto spendendo 500 (a settimana). Lo Stato risponde con circa 300 euro (al mese). Tanto vale la salute dei cittadini in condizioni di invalidità grave.

Si sentono tutti immuni in questa situazione, peccato che nei centri oncologi, come ho potuto verificare, è presente una vera e propria folla di persone, di ogni età. Spero con patologie più leggera della mia. Fatto sta che è questa la “civiltà” che lo Stato ha costruito e mantenuto, a prescindere dagli schieramenti.

Non si può arrivare a un livello di assistenza così aberrante se non un’azione continua e concordate da sinistra e destra. Dopo questi atti il Governo non dovrebbe avere lo stomaco di presentarsi in TV, magari a invitare pluri miliardari capi di Stato stranieri in qualche masseria di lusso in Puglia.

Millantiamo una casa di lusso anche all’estero mentre le persone che ci abitano rischiano di morire di fame. Lo spirito del tempo è nelle parole (diffuse in una intercettazione diffusa dalla trasmissione Report) di un tecnico responsabili dell’impatto sulla salute pubblica del Ponte di Messina che, di fronte all’inserimento dell’amianto rispondeva: “Tanto gli effetti si vedranno tra 30 anni”.