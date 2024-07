Manfredonia: in arrivo uno dei primi appuntamenti dell’Adrifest 2024

Sabato 27 luglio, alle ore 21:30 saremo ospiti dell’affascinante Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia, dove presenteremo un concerto nel cortile del castello (ingresso incluso del biglietto del Museo, 8 euro intero, 2 euro ridotto, 10 euro se si visita anche il sito di Siponto con la Basilica di Edoardo Tresoldi). Il sassofonista Simone Alessandrini e il fisarmonicista Natalino Marchetti si esibiranno in duo con il loro irresistibile repertorio , virtuosistico e fortemente improvvisato, incentrato su brani originali e arrangiamenti di autori quali Astor Piazzolla, Ennio Morricone e Nino Rota. Una grande occasione per sentire buona musica e visitare luoghi dal grande fascino.

Il giorno dopo rientreremo in Molise ma non ancora sulla costa. Domenica 28 luglio, alle ore 21:30 (apericena dalle 19:30), saremo alla fattoria sociale il Giardino dei Ciliegi di Montemitro, luogo magico che ricarica lo spirito e le batterie e dove presenteremo vari eventi durante l’anno. Con Natalino Marchetti alla fisarmonica, Marco Zenini al contrabbasso e Luca Caponi alle percussioni e batteria tornerò ad esibirmi con il progetto Etnopolis, con brani originali, della tradizione popolare italiana e del bacino del mediterraneo. “Lasciati andare e sali a bordo del treno espresso di Luca Ciarla per un meraviglioso viaggio musicale alla scoperta di un mondo fantastico.” Elretha Britz, Volksblad (Sudafrica).

Lo scrive sui social Luca Ciarla