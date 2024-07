Manfredonia: tre sipontini promossi in prima squadra per la stagione 24/25 - Immagine: Manfredonia Calcio

“Nellโ€™ottica del piรน ampio progetto sportivo-sociale del patron Gianni Rotice di far crescere e valorizzare giovani calciatori locali, preparandoli anche ad una possibile carriera su palcoscenici importanti, la societร ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™›๐™ง๐™š๐™™๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™– ๐˜พ๐™–๐™ก๐™˜๐™ž๐™ค ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฎ comunica che tre sipontini doc – che hanno avuto modo di fare la trafila nel settore giovanile biancoceleste – , faranno parte in pianta stabile della rosa a disposizione di Mister Franco Cinque per la stagione 2024/2025.

A fare il definitivo salto in prima squadra sono ๐™‚๐™–๐™š๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ค ๐™‹๐™ง๐™š๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™ฅ๐™š centrocampista classe 2005 (che giร nello scorso campionato ha collezionato 9 presenze), ๐™ˆ๐™ž๐™˜๐™๐™š๐™ก๐™š ๐™๐™ž๐™จ๐™˜๐™๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ž attaccante classe 2007 (con qualche convocazione nella passata stagione) e ๐˜ผ๐™ก๐™š๐™จ๐™จ๐™–๐™ฃ๐™™๐™ง๐™ค ๐™Ž๐™–๐™ก๐™ž๐™˜๐™š portiere classe 2007.

Felici ed orgogliosi di voi ragazzi! Siamo certi che dimostrerete giorno per giorno sul campo il vostro grande talento, il vostro ๐˜ฟ๐™ฃ๐™– ๐™จ๐™ž๐™ฅ๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™ค ed il viscerale attaccamento alla maglia dando lustro alla storia del club ed al nome della cittร di Manfredonia.

๐˜ฝ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™ค๐™ซ๐™–๐™ฉ๐™ž ๐™–๐™ก โ€œ๐™ˆ๐™ž๐™ง๐™–๐™ข๐™–๐™ง๐™šโ€ ๐™‚๐™–๐™š๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ค, ๐™ˆ๐™ž๐™˜๐™๐™š๐™ก๐™š, ๐˜ผ๐™ก๐™š๐™จ๐™จ๐™–๐™ฃ๐™™๐™ง๐™ค!”

๐˜ผ๐™ง๐™š๐™– ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™›๐™ง๐™š๐™™๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™– ๐˜พ๐™–๐™ก๐™˜๐™ž๐™ค ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฎ – ๐™Ž๐™ฉ๐™–๐™œ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐Ÿฎ๐Ÿฐ/๐Ÿฎ๐Ÿฑ