Foggia. Il Comune di Foggia ha ottenuto un importante finanziamento di 200mila euro nell’ambito del programma “National Biodiversity Future Center (NBFC)”, parte del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, ‘Istruzione e Ricerca’. Questo successo è frutto dell’impegno dell’attuale amministrazione indirizzato alla programmazione per la valorizzazione delle nostre aree protette, che la Sindaca Maria Aida Episcopo ha voluto tracciare con decisione.

Grazie a questi fondi -il progetto si è classificato al 21° posto nella graduatoria dei quelli finanziabili- il Comune di Foggia potrà avviare “SOUNDS LANDSCAPES”, che si concentrerà sul monitoraggio del paesaggio sonoro e dei dendromicrohabitat nel Parco naturale regionale Bosco Incoronata.

“Questo finanziamento rappresenta un passo fondamentale nel nostro impegno per la protezione e valorizzazione del nostro patrimonio naturale, e ringrazio il consigliere Francesco Strippoli per il suo prezioso supporto e tutta la squadra e gli istituti di ricerca che hanno lavorato a questo risultato. Con questi fondi, potremo implementare tecnologie avanzate per il monitoraggio ambientale e migliorare la gestione delle nostre risorse naturali” dichiara la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Lucia Aprile.

“Questi finanziamenti ci permetteranno di attuare iniziative concrete per la tutela della biodiversità e l’innovazione nella gestione ambientale” spiega il consigliere delegato al Parco naturale regionale Bosco Incoronata, Francesco Strippoli. “Il progetto finanziato prevede anche attività educative, ludiche ed esperienziali che stimoleranno i cittadini amanti della natura a collaborare a questa esperienza di ricerca e sensibilizzazione collettiva” sottolinea.

Il progetto “SOUNDS LANDSCAPES” prevede l’installazione di sistemi di monitoraggio acustico e l’analisi dei microhabitat arborei, al fine di preservare e valorizzare la biodiversità del Bosco Incoronata: questo approccio integrato permetterà di raccogliere dati preziosi per la conservazione e la gestione sostenibile dell’area protetta. La cittadinanza verrà costantemente informata sui suoi sviluppi.