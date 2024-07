Giacomo Bozzoli è stato preso.

I carabinieri lo hanno fermato a Soiano del Garda.

Era latitante da 10 giorni dopo la condanna della Cassazione per l’omicidio dello zio, il cui corpo non è mai stati trovato.

“Non avrà vita facile” aveva detto il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli, che lo aveva invitato a costituirsi “per il bene del figlio”. La Procura ha aperto un’indagine per capire se ci siano stati complici a sostegno della latitanza.

Lo riporta l’Ansa.