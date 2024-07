Salento: accoltella un 32enne con un machete, arrestato

Un 30enne ospite della foresteria per stranieri impegnati in lavori stagionali a Masseria Boncuri, Nardò (Lecce), è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo, originario del Marocco, avrebbe ferito con un machete un connazionale di 32 anni, anch’egli ospitato nella stessa struttura. I due avrebbero litigato per futili motivi, e il 30enne avrebbe aggredito il connazionale con una lama lunga 20 centimetri. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale con prognosi riservata.

L’aggressore è stato rintracciato dalla polizia dopo essere fuggito, trovato in forte stato di agitazione e ancora in possesso del machete usato nell’aggressione. Per bloccarlo, i poliziotti hanno dovuto utilizzare il taser. Dopo averlo portato presso il commissariato per gli accertamenti di rito e aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’attacco, l’uomo è stato arrestato.

Lo riporta Ansa.it