San Giovanni Rotondo: presentato il libro "Il Poliedro della Pace"

“L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di candidatura della Città di San Pio a luogo internazionale di pace e di promozione della cultura dell’accoglienza e del dialogo che ha visto e vedrà in prima linea l’arcivescovado di Manfredonia-San Giovanni Rotondo-Vieste, l’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo e l’A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), con il sostegno del nostro istituto e in ossequio alla mission di “ banca della comunità” – spiega Giuseppe Palladino, Presidente di BCC San Giovanni Rotondo.

In un contesto storico mondiale segnato da due guerre a rischio di escalation (quella fra Russia e Ucraina e quella fra palestinesi e israeliani) e da un numero non facilmente precisabile di conflitti circoscritti in ambito locale, a San Giovanni Rotondo esperti di fama internazionale si sono confrontati sui grandi temi aperti dall’enciclica Pacem in terris di San Giovanni XXIII, che oggi più di ieri rivela la sua straordinaria attualità, nonostante siano trascorsi sei decenni dalla sua promulgazione.