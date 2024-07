Social card "Dedicata a te": da settembre l'importo sale a 500 euro

A partire dal primo settembre, tornerà disponibile la social card “Dedicata a te”, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. L’importo della carta aumenterà da 460 a 500 euro nel 2024, beneficiando 1.330.000 famiglie.

Dettagli e scadenze della carta “Dedicata a te”

Secondo l’Inps, le carte saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati, saranno nominative e attive dal mese di settembre 2024 con l’accredito del contributo. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, altrimenti il beneficio decadrà. Le somme dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2025. Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, escludendo le bevande alcoliche.

Quest’anno, la carta includerà anche ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola, e prodotti Dop e Igp. I beneficiari della card saranno identificati dall’Inps e dovranno essere residenti in Italia, con un nucleo familiare di almeno 3 persone, un Isee sotto i 15mila euro e non titolari di altri sostegni al reddito.

Liste dei beneficiari e priorità

L’Inps fornirà ai Comuni le liste dei beneficiari entro il 24 luglio 2024, attraverso un applicativo web. La priorità sarà data alle famiglie con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2010, e con Isee più basso. I Comuni avranno venti giorni per verificare le liste e consolidarle, seguiti da dieci giorni in cui l’Inps renderà definitivi gli elenchi e li trasmetterà a Poste Italiane Spa per la distribuzione delle carte. Le carte saranno poi messe a disposizione presso gli uffici postali e i Comuni pubblicheranno gli elenchi dei beneficiari sui loro siti web.

Aumento dei beneficiari

Nel 2024, per la social card “Dedicata a te” sono stanziati 676 milioni di euro, con un aumento di 40,30 euro per tessera e 30mila beneficiari in più, raggiungendo 1.330.000 famiglie. Il decreto ministeriale che avvia la misura è stato firmato il 4 giugno. Secondo il ministro Lollobrigida, “tutti i beneficiari avranno la disponibilità della carta entro settembre”. L’anno scorso, la misura ha beneficiato oltre 1,2 milioni di famiglie con un ammontare di 459 euro per tessera, per un totale di 520 milioni di euro spesi.

Modalità di erogazione

Come l’anno scorso, l’assegno sarà erogato tramite carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili fornite da Poste Italiane tramite Paypal. Ogni carta avrà un codice Pin ma non sarà possibile prelevare contanti o ricaricarla. Potrà essere utilizzata solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Ritiro della social card

La carta non può essere richiesta dal cittadino: i beneficiari vengono individuati dall’INPS e dai Comuni, che comunicheranno agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro presso gli uffici postali. Per ritirare la carta, è necessario presentare la comunicazione, un documento d’identità valido e il codice fiscale. I Comuni distribuiranno le carte proporzionalmente alla popolazione residente e in base alla distanza tra il reddito pro capite medio comunale e nazionale.

Chi ne ha diritto

I beneficiari sono nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro, residenti in Italia e iscritti a un’anagrafe comunale. Sono esclusi coloro che ricevono altri sussidi statali come l’Assegno di inclusione, NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità, cassa integrazione o la Carta Acquisti. Ogni nucleo familiare ha diritto a una sola social card, con priorità per le famiglie numerose e con Isee particolarmente basso.

